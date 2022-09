FC Utrecht dient zich aan als twaalfde club in de eredivisie voor vrouwen

FC Utrecht was deelnemer van het eerste uur aan de eredivisie voor vrouwen, waarin de club in de eerste vijf seizoenen ook echt een rol van betekenis speelde. Met onder anderen Oranje-international Anouk Hoogendijk in de gelederen werden in 2010 de nationale beker en de supercup gewonnen.

Midden-Nederland speelde in die tijd sowieso een vooraanstaande rol bij de ontwikkeling van de sport. Het Zeister Saestum was in de jaren negentig van de vorige en aan het begin van deze eeuw toonaangevend in de Nederlandse vrouwencompetitie.

Toen boven de hoofdklasse voor vrouwen een eredivisie werd ingevoerd, ging Saestum samenwerken met het nieuw gevormde FC Utrecht. De proftak hield het echter vanwege de wankele financiële basis niet langer dan zes seizoenen vol op het hoogste niveau.

Duidelijkheid van KNVB

"Met trots kijken we terug naar onze vrouwenvoetbalroots en de pioniersrol die we hebben vertolkt", vervolgt Van Es. "En vol enthousiasme gaan we voor een succesvolle toekomst in het vrouwenvoetbal."

FC Utrecht verwacht dat de KNVB zich uiterlijk in januari zal uitspreken over de toetreding.