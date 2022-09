Chelsea stuurt trainer Tuchel de laan uit na stroeve seizoenstart

Tuchel nam eind januari 2021 het stokje bij Chelsea over van Frank Lampard. Met de Duitser aan het roer won Chelsea de Champions League, de Europese Supercup en in februari het WK voor clubteams. Volgens een verklaring van Chelsea heeft Tuchel daarmee "een plek in de historie van Chelsea" verdiend.

De teleurstellende resultaten in het nog prille seizoen zijn de aanleiding voor het ontslag. In de Premier League staat Chelsea zesde, met twee nederlagen in zes wedstrijden. Afgelopen transferperiode spendeerde de club uit Londen ruim 300 miljoen euro aan nieuwe spelers, het meeste geld van alle Europese clubs.

Ook RB Leipzig ontslaat trainer

Ook RB Leipzig heeft zijn coach ontslagen. Domenico Tedesco is afgerekend op de slechte resultaten. Leipzig staat elfde in de Bundesliga en verloor dinsdag in de Champions League met 4-1 van Sjachtar Donetsk.

De 36-jarige Tedesco nam in december de taken over van Achim Beierlorzer. Onder zijn leiding klom Leipzig van plaats elf naar vier, werden de halve finales in de Europa League bereikt en won Leipzig de Duitse beker.