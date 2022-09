Indruk maken, de Nederlandse waterpolovrouwen hebben er patent op tijdens Europese eindrondes. Op voorgaande EK's werden mede-toplanden in de beginfase steevast met klinkende cijfers opzij gezet en ook in het Kroatische Split is de concurrentie tot zover kansloos gebleken. Hongarije ging met 13-4 ten onder en ook Griekenland was met 13-8 kansloos tegen de succesvolste natie op Europese eindrondes. Woensdagavond wacht titelverdediger Spanje in de halve finale. "De Nederlandse ploeg speelt veruit het beste waterpolo van het toernooi. Oranje haalt echt een ontzettend hoog niveau", zegt de Spaanse waterpolocoach en tv-commentator Daniel Ballart. Finalewaardig affiche "Eigenlijk is Nederland-Spanje de finale. Het zijn de laatste twee Europese kampioenen tegen elkaar. Spanje behaalde zilver op de Olympische Spelen in Tokio, Nederland werd derde op het WK afgelopen juli. Het kan een fantastische wedstrijd worden", zegt Ballart, viervoudig olympiër en winnaar van olympisch goud in Atalanta 1996.

Italië is dit jaar ook halvefinalist, Hongarije is inmiddels uitgeschakeld en Rusland uitgesloten van deelname - NOS

Ballart kent de Nederlandse ploeg goed. Als coach van het Spaanse CN Mataró heeft hij internationals Simone van de Kraats en Vivian Sevenich onder zijn hoede. Daarnaast zijn er nog vier speelsters van Nederland actief in de Spaanse competitie, die wordt gezien als de sterkste ter wereld.

Quote Het gaat de wedstrijd van het toernooi worden. Wie zijn hoofd het koelst houdt, zal winnen. De Spaanse waterpolocoach Daniel Ballart blikt vooruit op Nederland-Spanje

"Het spel van Nederland heeft in Spanje wel indruk gemaakt. De ploeg beschikt over veel snelheid en domineert ook op tactisch en technisch gebied. Het is moeilijk om altijd maar de laatste vier te halen. Er zijn vijf, zes toplanden die aan elkaar gewaagd zijn", zegt Ballart. Hij vindt het bewonderenswaardig dat Nederland altijd ver komt op grote toernooien, omdat de nationale competitie van een lager niveau is. De meeste internationals spelen overigens in het buitenland, slechts drie speelsters zijn actief in Nederland. Bekijk hieronder de klinkende zeges van Nederland op Griekenland en Hongarije:

Ondanks de indrukwekkende optredens weten de waterpolosters dat het toernooi nu pas echt gaat beginnen. In 2018 resulteerde het in de vijfde EK-titel in de historie. In 2014, 2016 en 2020 moest de ploeg genoegen nemen met twee keer zilver en een vierde plek. Als dit Nederland voor Spanje te pakken is, kan het volgens Ballart op ervaring zijn. "Het huidige Spaanse team speelt al tien jaar samen en heeft al zoveel belangrijke wedstrijden op EK's, WK's en de Olympische Spelen meegemaakt. Die ploeg zal niet snel uit balans raken." Van de Kraats steeds beter Ballart kijkt in het bijzonder naar zijn 'eigen' speelsters, de vrouwen die hij via CN Mataró goed kent. "Sevenich is een sleutelspeelster, met haar slimheid en kracht helpt ze haar ploeg aan veel doelpunten. Van de Kraats is misschien de beste linkshander ter wereld. Als ze dat nu nog niet is, dan over twee jaar wel", voorspelt hij. "Met haar mentaliteit om altijd meer te willen leren en winnen, wordt ze elke dag beter."

Daniel Ballart als coach van CN Mataró - BSR Agency

En zo kan de 49-jarige coach zijn enthousiasme nauwelijks verbergen. Hij zal het commentaar verzorgen op de Spaanse nationale televisie. "Het gaat de wedstrijd van het toernooi worden. Wie zijn hoofd het koelst houdt, zal winnen. Ik kan moeilijk kiezen wie het gaat worden."