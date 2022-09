Raad van State haalt streep door vergunning emissiearme melkveestallen

De Raad van State heeft een streep gehaald door natuurvergunningen van drie veehouders met een emissiearme stal. De uitspraak gaat over twee typen emissiearme stallen in de melkveesector en niet over andere emissiearme stalsystemen in deze sector of de pluimvee- en varkenssector.

Toch zegt de Raad zelf dat er mogelijk een precedentwerking is, want er lopen veel procedures over dit soort stallen en op het spel staat het principe van de emissiearme stal. 1 op de 5 melkveehouders heeft zo'n stal.