Milieuactivisten laten banden van 14 suv's leeglopen in Hengelo

Leden van de actiegroep Tyre Extinguishers hebben afgelopen nacht in Hengelo naar eigen zeggen banden van 14 suv's leeg laten lopen. Dat deden ze, omdat die auto's volgens de groep schadelijk zijn voor het milieu.

De daders hebben bij de getroffen auto's flyers achtergelaten met uitleg over de actie. Daarop staat onder andere "Let op, je benzineslurper doodt". Afgelopen weekend gebeurde hetzelfde bij meerdere suv's in Zwolle, meldt RTV Oost.

De actiegroep opereert naar eigen zeggen internationaal en zou in totaal de banden van meer dan 8000 voertuigen hebben laten leeglopen.

Weinig aangiftes

De politie kan die aantallen niet bevestigen. Weinig mensen doen aangifte, omdat er niks vernield wordt.

De club noemt zichzelf op de eigen website een actiegroep zonder leider waarbij iedereen zich kan aansluiten. Het doel is een verbod op de grote, onzuinige automodellen.

Tyre Extinguishers beschrijft de motivatie voor het actievoeren als volgt: "Wij wapenen ons tegen klimaatverandering, luchtvervuiling en gevaarlijke weggebruikers door de banden van de onnodig grote auto's leeg te laten lopen."

"We doen dit omdat overheden en politici ons niet beschermen tegen de terreinwagens. Iedereen haat ze, behalve de mensen die erin rijden."