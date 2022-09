Onderzoekers ontdekken oudste zoogdier: 225 miljoen jaar oude spitsmuis

Onderzoekers hebben 's werelds oudste zoogdier ontdekt: ruim 225 miljoen jaar geleden liep de Brasilodon quadrangularis rond op onze planeet. Die leek op een spitsmuis, was ongeveer twintig centimeter en leefde in dezelfde tijd als een aantal van de oudste dinosaurussen.

De ontdekking werd gedaan door onderzoekers van het Natural History Museum en King's College in Londen en de Braziliaanse Federal University of Rio Grande do Sul in Porto Alegre. Zij identificeerden het diertje aan de hand van fossielen van het gebit en botten, zo meldt het Britse museum. Hun onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Anatomy.

De Brasilodon quadrangularis leefde twintig miljoen jaar eerder dan het zoogdier dat hiervoor als oudste werd gezien, de zogenoemde Morganucodon: een ratachtig dier met een lange spitse snuit.

Melktanden

Volgens het onderzoeksteam is het een belangrijke ontdekking, waardoor we meer leren over de evolutie van zoogdieren zoals we die vandaag de dag kennen. Martha Richter, een van de onderzoekers, zegt tegen CNN dat ze ruim vijf jaar bezig zijn geweest.

Eerder werd nog gedacht dat de Brasilodon quadrangularis een "geavanceerd reptiel" was, maar door tandfossielen te onderzoeken is er volgens Richter geen twijfel meer over mogelijk dat het toch echt een zoogdier was.

"Reptielen wisselen tijdens hun leven heel vaak van tanden, maar wij zoogdieren hebben er maar twee", legt ze uit aan de Amerikaanse nieuwszender. "Eerst hebben we melktanden en daarna worden die vervangen door een permanente set tanden. Dat definiëren we als zoogdieren."