Herstel schade aan spoor tussen Dronten en Lelystad gaat langer duren

Het herstel van de schade aan het spoor tussen Lelystad en Dronten gaat langer duren dan gedacht. Volgens de NS rijden er tot zeker 3 oktober geen treinen op het traject op de zogeheten Hanzelijn. Eerder werd gedacht dat dat tot half september zou zijn.

Het treinverkeer tussen de twee plaatsen ligt plat sinds de grote stroomstoring, die Flevoland vorige week trof. Een hoogspanningskabel van netbeheerder Tennet kwam terecht op een bovenleiding van ProRail in de buurt van Swifterbant. Daardoor ging een enorme hoeveelheid stroom door de systemen van de spoorbeheerder.

De schade loopt in de miljoenen. Zo zijn er kabels en schakelaars doorgebrand en is apparatuur in een onderstation en schakelstation beschadigd geraakt. Op verschillende plaatsen langs het spoor was rook zichtbaar en er was brand bij de bovenleiding.

Tot er weer treinen kunnen rijden worden er bussen ingezet tussen Dronten en Lelystad. Het is nog niet zeker of er na 3 oktober wel weer treinen gaan.

Bij een verdeelstation in Dronten waren knallen en rokende kabels: