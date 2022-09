Vanaf 1 januari bijna 30 euro vliegtaks per ticket

De vliegbelasting gaat vanaf 1 januari met ruim twintig euro omhoog. Passagiers betalen nu 7,95 euro per vliegticket. Dat wordt 28,58 euro, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving in De Telegraaf.

Dat de zogenoemde vliegtaks zou worden verhoogd, was al afgesproken in het regeerakkoord. De opbrengst zal deels worden gebruikt "voor de verduurzaming van de luchtvaart en vermindering van de leefomgevingseffecten."

Er werd al rekening gehouden met een verdrievoudiging van de belasting, een bedrag van zo'n 24 euro per ticket dus. In aanloop naar Prinsjesdag is nu bepaald dat daar nog een paar euro bovenop komt.

De vliegtaks werd vorig jaar januari ingevoerd, tot onvrede van de luchtvaartmaatschappijen die pleitten voor uitstel met het oog op de toen heersende coronapandemie. De hoop is dat de belasting het minder aantrekkelijk maakt om te vliegen, maar het kabinet vindt ook dat de maatschappelijke kosten van vliegen deel moeten uitmaken van de ticketprijs.