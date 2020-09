Nieuwe arrestaties in grote cocaïnezaak

De politie heeft in een groot onderzoek van het Landelijk en Functioneel Parket drie verdachten aangehouden. Ze kwamen in beeld bij het onderzoek tegen de hoofdverdachte, een Rotterdammer die al op 23 juni werd opgepakt. Het Openbaar Ministerie (OM) beschouwt hem als een kopstuk in de cocaïnehandel.

Deze 48-jarige Rotterdammer gaf volgens het OM leiding aan de smokkel van grote partijen cocaïne, zoals de invoer van 1015 kilo via de haven van Antwerpen in 2015 en van 3776 kilo via de Rotterdamse haven in 2016.

De drie verdachten zouden bij de invoer van de laatste partij betrokken zijn geweest. Ze zijn dinsdag en woensdag opgepakt: een 44-jarige man op en camping in Delft, een 45-jarige man in een huis in Oudenbosch en een 55-jarige gedetineerde uit Spijkenisse. De laatste werd in zijn cel aangehouden.

De recherche heeft beslag gelegd op drie woningen, verschillende voertuigen, dure horloges, gegevensdragers, een vuurwapen met munitie en vijf telefoons. Een van die telefoons is een zogeheten PGP-telefoon waarmee versleutelde berichten kunnen worden ontvangen en verstuurd.