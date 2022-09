Toezichthouder: doorgeven persoonsgegevens aan kerken moet stoppen

Overheden moeten stoppen met het ongevraagd doorgegeven van persoonsgegevens aan kerken. Dat stelt de Autoriteit Persoonsgegevens in een advies aan het kabinet. Kerken krijgen al jaren via de overheid gegevens over bijvoorbeeld een verhuizing of huwelijk doorgestuurd.

Het kabinet heeft al een wetsvoorstel klaar waarin staat dat dit anders moet, maar dat geldt alleen voor nieuwe kerkleden. Voor de ongeveer vijf miljoen huidige kerkleden in Nederland geldt die verandering niet, en wil de overheid de gegevens blijven doorgeven aan de kerken. Dat gebeurt via SILA, dat de gegevens voor meerdere kerkgenootschappen bijhoudt. Het gaat onder meer om de PKN, de Rooms-Katholieke Kerk en het Leger des Heils.

Geen algemeen belang

Organisaties krijgen toegang tot de zogeheten Basisregistratie Personen (BRP) voor bepaalde overheidstaken of als zij een groot maatschappelijk belang dienen. Maar voorzitter Aleid Wolfsen van de autoriteit vindt dat kerken daar niet bij horen.

"Een gemeente kan die gegevens nodig hebben als je een nieuw paspoort aanvraagt", zegt hij in een verklaring. "Een pensioenfonds moet het ook weten als jij verhuist, zodat jij je pensioen blijft ontvangen. Maar kerken horen wat ons betreft niet in dit rijtje thuis." Volgens de autoriteit dient het doorgegeven van de gegevens "geen algemeen belang" en is het daarom niet noodzakelijk.

Onrechtmatig

Wolfsen spreekt van "onrechtmatige gegevensverstrekking" die moet stoppen. "Mensen moeten zo veel mogelijk de baas zijn over hun eigen gegevens. Kerkleden moeten zelf kunnen beslissen of de kerk weet waar zij wonen en of ze getrouwd zijn."

Als de overheid de persoonsgegevens wel wil blijven doorgeven, dan moet dat wat de AP betreft op vrijwillige basis gebeuren. "Dit omdat mensen afhankelijk zijn van de overheid. En in sommige gevallen niet 'nee' durven te zeggen als de overheid ze iets vraagt."