Museum Boijmans geeft deel collectie Joodse familie terug: 'Om en om gekozen'

Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam heeft kunst van een Joodse familie teruggegeven, maar houdt na goed overleg een deel ervan, meldt Trouw. De Restitutiecommissie voor nazi-roofkunst is blij met deze constructie.

De familie Goodman raakte in de Tweede Wereldoorlog zijn kunstcollectie kwijt, nadat hun landgoed in Heemstede was binnengevallen door de nazi's. Kunsthandelaren plunderden het huis, Fritz Goodman en zijn vrouw Louise kwamen in een concentratiekamp terecht en werden daar omgebracht. Tachtig jaar later krijgt hun kleinzoon Simon een deel van de collectie dus weer terug.

"Ik voel me opgetogen. En trots op wat mijn familie allemaal had verzameld. Het geeft me het gevoel dat ik terug kan gaan in de tijd en iets kan veranderen", zegt Goodman tegen de krant. Toch neemt hij niet alles mee uit het Rotterdamse museum. Vijf van de elf schalen uit de serie rijk gedecoreerd Italiaans aardewerk uit de 16de eeuw blijven in de vitrine. "Het was in dit geval de beste oplossing", zegt hij.

Om en om gekozen

De Restitutiecommissie adviseerde de familie en het museum om met elkaar te gaan praten. Dat komt vooral doordat het onmogelijk was vast te stellen hoe deze schalen uit de collectie zijn verdwenen en waar ze tussen 1933 en 1955 zijn geweest.

Ook museumdirecteur Sjarel Ex kon geen bewijs vinden dat de schalen door de nazi's zijn geroofd. Maar omdat er nog onduidelijkheden waren en hij het belangrijk vindt dat dubieuze kunst in zijn collectie wordt opgespoord ging hij met Goodman om tafel zitten. Ze besloten om een simpele verdelingsmethode te gebruiken. "We hebben er om en om één gekozen. Serieus."

Ruimhartiger beleid

Goodman gaat nu samen met zijn familie kijken wat er met de schalen gaat gebeuren. Vaak komt een deel van de teruggevonden kunstwerken in de persoonlijke collectie terecht, de rest wordt verkocht. "Ik zou er graag ten minste één zelf houden", zegt hij.

Een evaluatiecommissie adviseerde twee jaar geleden om ruimhartiger te zijn met het teruggeven van nazi-roofkunst. Dat advies leidde er onder meer toe dat een schilderij van Kandinsky begin dit jaar door het Stedelijk Museum in Amsterdam werd teruggegeven aan de erfgenamen.