'Grond voor aanmeldcentrum Bant is nog niet van COA'

De locatie in het dorp Bant waar een nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers moet komen, is nog niet in handen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Dat blijkt uit gegevens van het Kadaster, meldt Omroep Flevoland.

In Bant moet een tweede aanmeldcentrum komen om Ter Apel te ontlasten. Dat aanmeldcentrum zit al maanden overvol, waardoor de afgelopen tijd regelmatig honderden mensen buiten moesten overnachten en de hygiëne in het centrum te wensen overlaat.

Het COA meldde op 16 juli dat het een boerderij had gekocht aan de Oosterringweg in Bant, vlak naast het bestaande azc in Luttelgeest. Maar bijna twee maanden later staan de boerderij, schuren en bijbehorende grond volgens de regionale omroep nog altijd op naam van de boer die door het COA zou zijn uitgekocht.

Geen antwoorden

Omroep Flevoland heeft het COA de afgelopen weken diverse keren benaderd met vragen over de grondaankoop in Bant. "Ondanks toezeggingen van verschillende woordvoerders worden die niet beantwoord. De omroep is vooral benieuwd wat het COA precies heeft aangekocht en wat het COA heeft betaald voor de grond aan de Oosterringweg."

Vanavond worden inwoners van Bant bijgepraat over de plannen voor het aanmeldcentrum. Dat gebeurt op een bijeenkomst die door het COA is georganiseerd.