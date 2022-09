Grond voor aanmeldcentrum Bant in termijnen geleverd

De locatie in het dorp Bant waar een nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers komt, is sinds 1 juli in handen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Omroep Flevoland meldde eerder vandaag nog dat het kavel nog niet in handen was van het COA, maar dat komt volgens een woordvoerder omdat de oplevering in termijnen zal plaatsvinden.

De koop stond niet ingeschreven in het Kadaster, dat door Omroep Flevoland was geraadpleegd. Het COA wilde hierover vragen van de omroep wekenlang niet beantwoorden, waarop de omroep concludeerde dat de grond geen eigendom was van het COA.

In Bant moet een tweede aanmeldcentrum komen om Ter Apel te ontlasten. Dat aanmeldcentrum zit al maanden overvol, waardoor de afgelopen tijd regelmatig honderden mensen buiten moesten overnachten en de hygiëne in het centrum te wensen overlaat.

Nieuwe woning voor eigenaar

Het eerste gedeelte wordt in november overgedragen. Pas na de eerste levering van onroerend goed zal de koop in het Kadaster terug te zien zijn. De eigenaar van de grond heeft enkele maanden de tijd gekregen om een nieuwe woning te vinden, ook moet zijn vee nog worden verplaatst.

Vanavond worden inwoners van Bant bijgepraat over de plannen voor het aanmeldcentrum. Dat gebeurt op een bijeenkomst die door het COA is georganiseerd.