Loods met dierenwinkels in Nieuw-Vennep afgebrand, alle dieren omgekomen

De brand in het pand aan de IJweg ontstond gisteravond. Het pand stond in lichterlaaie en bij de brand kwam veel rook vrij. Ook ontploften er meerdere gasflessen, waardoor er flinke knallen te horen waren.

In Nieuw-Vennep is gisteravond een dierenwinkel afgebrand. De vogels en vissen in het pand hebben het niet overleefd. - NOS

Rond 00.45 uur meldde de brandweer dat de brand onder controle was. Uit voorzorg werden ook twee woningen ontruimd. Niemand raakte gewond.

Grote verslagenheid

De eigenaren van de dierenwinkels in de loods zijn diep bedroefd. Mink Vijver en Aquarium schrijft "in tranen en vol ongeloof" te zijn. "Woorden schieten tekort. De droom, het levenswerk, is verdwenen. Opgegaan in een vlammenzee, binnen 20 minuten geheel weggevaagd."

Ook bij vogelwinkel Alles voor uw vogel is de verslagenheid enorm. "Woorden schieten tekort. Ons levenswerk verwoest binnen een half uur. Zonder enige vorm van afscheid zijn alle vogels ons ontvallen."