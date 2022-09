Drie Belgische ouderen vermoord in verzorgingshuis met insuline

In een verzorgingshuis in de West-Vlaamse plaats Oostrozebeke zijn in een jaar tijd drie ouderen vermoord met een overdosis insuline. Bij vier anderen werd een poging gedaan, meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. De dader is nog niet gevonden.

Geen van de mensen kreeg ook daadwerkelijk insuline voorgeschreven, omdat ze geen diabetes hadden. De dader sloeg voor het eerst toe in juli 2020. Het verzorgingshuis stapte in november van dat jaar naar de politie, die in het geheim uitgebreid onderzoek deed, personeel en nabestaanden verhoorde en autopsie deed op de lichamen. Maar dat heeft vooralsnog tot niets geleid.

In augustus 2021 stopten de moorden plotseling. De politie heeft er nog geen verklaring voor hoe dat komt.

'Duidelijkheid duurt te lang'

Een van de slachtoffers was een man van 87. Hij overleefde twee pogingen, maar stierf toen hij een derde keer vergiftigd werd. Het woonzorgcentrum wil er bij het Belgische persbureau Belga weinig over kwijt.

"We hopen met alle bewoners en hun families dat het gerechtelijk onderzoek spoedig kan worden afgerond en dat er duidelijkheid in dit dossier kan komen", zegt de woordvoerder. "We vinden dat het allemaal veel te lang duurt en dat vreet aan de moraal van ons personeel. Waarmee we niet willen zeggen dat het gerecht haar werk niet zou doen, wel integendeel."