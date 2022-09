Blikseminslagen en overlast in zuiden van het land door onweersbuien

Onweersbuien hebben afgelopen nacht in het zuiden van het land gezorgd voor overlast en blikseminslagen. In Limburg en Noord-Brabant leidde dat onder andere tot brand en stroomuitval.

In het Limburgse dorp Stramproy sloeg de bliksem rond 01.00 uur in bij een woning. Daardoor ontstond brand op zolder. Volgens 1Limburg moest de brandweer uren blussen om het vuur te doven. De woning raakte flink beschadigd, maar er vielen geen gewonden.

Zo'n 15 kilometer verderop in Nederweert werd een huis getroffen door bliksem. Volgens de regionale omroep was de klap zo hard dat de dakpannen van het dak vlogen. Ook viel de elektriciteit in de omgeving uit.

Afgebroken takken

Met name in Zuid-Limburg moest de brandweer meerdere keren in actie komen voor afgebroken takken. Dat gebeurde onder meer in Cadier en Keer, Gronsveld, America en Roermond. In Eckelrade en Landgraaf veroorzaakte de regen ook wateroverlast.

In het Brabantse Sint-Oedenrode spatte de schoorsteen van een huis uit elkaar door blikseminslag. Volgens Omroep Brabant lag de straat daarna bezaaid met brokstukken. Ook viel de stroom uit in de straat.