PSG en Real Madrid maken geen fout; Haaland en Mbappé schieten uit startblokken

Real Madrid, Manchester City en Paris Saint-Germain zijn met een zege begonnen aan de Champions League. Ondertussen hebben topspitsen Kylian Mbappé en Erling Haaland al een voorschot genomen op de strijd om de topscorerstitel.

Real Madrid had bijna een uur nodig om de ban te breken tegen Celtic. Maar toen Vinicius zijn ploeg in Glasgow op voorsprong zette, was de titelverdediger los. Via Luka Modric en Eden Hazard liep de ploeg van Carlo Ancelotti uit naar 3-0.

PSG klopt Juventus

Kylian Mbappé zorgde ervoor dat hij opnieuw het gesprek van de dag is, maar deze keer vanwege zijn prestaties op het veld en niet omdat hij lacht om een grap over het vliegreisje van zijn ploeg. PSG had een vliegende start dankzij de spits, die twee keer keihard doeltreffend uithaalde. Uiteindelijk moesten de Fransen nog wel de 2-1 slikken tegen Juventus. Weston McKennie scoorde met een kopbal.

Een andere topspits, Erling Haaland, was ook belangrijk voor zijn ploeg. De Noor maakte er ook twee voor Manchester in Sevilla. Uiteindelijk won de ploeg van Pep Guardiola met 4-0 van de Spanjaarden.