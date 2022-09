Glimlach Bassey even weg als hij met Ajax oude ploeg treft: 'Nu dog-eat-dog'

De man met de grootste lach bij Ajax groeide op in de ruigste buurt. Zeven jaar geleden struinde Calvin Bassey nog clubloos de lokale voetbalpleintjes in Oost-Londen af. Vanavond staat de 22-jarige Nigeriaanse Engelsman centraal achterin de defensie van Ajax in de Champions League tegen Rangers FC, de club waar hij doorbrak als prof. Zouden ze in Newham, een van de gevaarlijkste wijken van Londen, weten wie Bassie en Adriaan zijn? Op sociale media van Ajax waren Basseys eerste woorden als Ajacied: "Dag vriendjes en vriendinnetjes!" In één begroeting werd de nieuwe aankoop zo omgetoverd tot publiekslieveling. Een vriendelijke reus, die een onvriendelijke omgeving ontvluchtte. In probleemwijk Newham, waar de Ajax-verdediger opgroeide, zijn wapens en drugs net zo alomtegenwoordig als schooltassen en voetballen. "Als je uit een buurt als deze komt, krijg je een dikke huid", zegt Bassey vorige zomer tegen Rising Ballers. "Want je hebt waarschijnlijk puur trauma meegemaakt."

Calvin Bassey in het duel met Cambuur - ANP

"Het is makkelijk om afgeleid te raken en je mee te laten zuigen." Voetbal is dan soms de uitweg. In een omgeving waar velen zijn geroepen en maar weinigen uitverkoren het profbestaan te halen, gaat Bassey bij een lokale voetbalschool achter zijn droom aan. "Voetbal hield mij op het juiste pad, het gaf mij structuur." De 16-jarige Bassey denkt aan stoppen na 'nee' van jeugdopleidingen van Charlton Athletic en Crystal Palace. Maar op 2 september 2015 verandert alles. Leicester City belt. Daar is plek in de jeugdopleiding. Een doorbraak in het eerste en de Premier League zit er na vijf jaar niet in. Wel een overgang naar Rangers FC, van Liverpool-legende Steven Gerrard.

Calvin Bassey, just 22 years old 🔵💪#UEL pic.twitter.com/JOVhUkb9U6 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 27, 2022

Daarna gaat het hard. Helemaal wanneer Giovanni van Bronckhorst hoofdcoach wordt in Glasgow en de Rangers in een zegetocht door Europa leidt, die eindigt in de finale van de Europa League. Bassey is dat seizoen, waarin 'Gio' in hem eerder een centrale verdediger zag dan back, een van de beste spelers bij de Schotten. Dat zien ze op De Toekomst ook. Razendsnel. 1.85 meter lang. Typisch Britse duelkracht. De ideale vervanger van Lisandro Martínez, denkt Ajax, inspelend op een naderend vertrek van de Argentijn. Eind juli meldt Bassey zich na een transactie van 23 miljoen euro in het Amsterdamse trainingskamp in Oostenrijk. 'Altijd vrolijk' Kijk naar zijn brede glimlach en het is direct duidelijk wat voor jongen Ajax binnenhaalt. "Eentje met een heel positieve energie. Hij is vrolijk en wil zich ontzettend graag ontwikkelen", zegt trainer Alfred Schreuder een dag voor het duel met Rangers FC. De mondhoeken van Daley Blind krullen op als hij aan Bassey denkt. "Hij is een grappige gast. Altijd vrolijk." Maar wat voor speler is Bassey? Is hij die tientallen miljoenen, de op een na duurste aankoop van Ajax ooit, wel waard? "Als je hem ontleedt als speler zie je dat hij fysiek veel waarde heeft", zegt Schreuder. "Aan de bal zijn we met hem bezig, dan kan hij soms betere keuzes maken. Ik vind dat hij daarin steeds beter wordt. Hij wordt goed geholpen, Daley speelt daar een belangrijke rol in."

Calvin Bassey en Daley Blind op de training een dag voor de wedstrijd tegen Rangers FC - ANP

Basseys passnauwkeurigheid is, zo blijkt uit Opta-statistieken, in zijn eerste drie eredivisiewedstrijden zeer hoog (95%), maar hij legde (gekeken naar voorwaartse passing) wel minder risico in zijn spel dan Martínez, Blind en Jurriën Timber vorig seizoen deden. Ruimte voor verbetering dus. "Hij wil graag leren en vraagt veel", zegt Blind. "En dus praten we veel over zijn positionering op het veld en hoe we elkaar op en buiten het veld kunnen steunen." Bij Ajax zijn ze ogenschijnlijk druk met hem bezig. Schreuder: "We kijken veel beelden met hem en daarin vind ik dat hij snel leert. Dat is leuk om te zien." Maar echt veel tegenstand heeft Bassey in de eredivisie nog niet gehad. "Als je bij een club speelt die heel dominant is, dan wordt het ook iets makkelijker voor jou als verdediger als je ver van de goal kan spelen", zegt Schreuder.

Bassey gaat naar de kant na zijn rode kaart tegen PSV in de Johan Cruijff Schaal - Pro Shots

Bij zijn debuut voor Ajax in het duel om de Johan Cruijff Schaal met PSV ging het na een kwartier lelijk mis: rood vanwege een snoeiharde tackle op de enkels van Ismael Saibari. Tegen Rangers FC, zijn oude club, wacht hem woensdagavond de eerste grote test. "Ik hield ervan om met Calvin te werken", zegt Rangers-trainer Van Bronckhorst dinsdagavond. "Zijn motivatie om iedere dag beter en sterker te worden, was al voor iedereen zichtbaar." Ook krijgt hij lof van Rangers-captain James Tavernier: "Hij is een fantastische jongen. Ik geloof dat hij de absolute top zal halen. Maar morgen doen we er alles aan om hem te stoppen." Precies zoals Bassey het graag ziet. Twee weken geleden zocht hij zijn oude teamgenoten nog op in het hotel toen Rangers FC in Nederland was voor het duel met PSV om een plek in de groepsfase van de Champions League. Maar woensdagavond om 21.00 uur is die gemoedelijkheid verdwenen. "Het is nu dog-eat-dog, zoals we in Engeland zeggen."