Wekdienst 7/9: Herdenking slachtoffers vrachtwagenongeluk • Gesprek over aanmeldcentrum Bant

Vandaag is een herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers van het ongeluk met een vrachtwagen in Nieuw-Beijerland en staatssecretaris Van der Burg praat met inwoners van Bant over de mogelijke komst van een aanmeldcentrum voor asielzoekers.

Maar eerst het weer: Vanmorgen nog een enkele bui, verder is het vandaag zo goed als droog en geregeld zon. De temperatuur komt op 22 graden uit op de Waddeneilanden tot lokaal 27 graden in Limburg. Later vanavond, maar vooral vannacht, volgen opnieuw enkele onweersbuien. Na vandaag wordt het minder warm en valt er dagelijks een regen- of onweersbui.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Voor de slachtoffers van het ongeluk met een vrachtwagen in Nieuw-Beijerland wordt vanavond een herdenkingsbijeenkomst gehouden. Het is een besloten bijeenkomst, bedoeld voor nabestaanden en direct betrokkenen. Bij het ongeval, ruim een week geleden, kwamen zeven mensen om het leven.

Inwoners van Bant, een dorp in de Flevolandse gemeente Noordoostpolder, gaan in gesprek met staatssecretaris Van der Burg over de eventuele komst van een aanmeldcentrum voor asielzoekers.

De nieuwe Britse premier Liz Truss staat voor de eerste keer het Lagerhuis te woord. Die willen onder meer van haar weten wat haar plannen voor de energiecrisis zijn. Ook komt Truss voor het eerst bij elkaar met haar kabinet.

Wat heb je gemist? Een van de documenten die bij voormalig president Trump zijn aangetroffen, beschrijft de militaire mogelijkheden van een buitenlandse macht. Ook de nucleaire capaciteit staat in het document beschreven, meldt The Washington Post. Om welk land het gaat, schrijft de krant niet. Ook wordt niet duidelijk of het een bondgenoot van de Verenigde Staten is of een vijandige mogendheid. Sommige in beslag genomen documenten beschrijven volgens de krant uiterst geheime Amerikaanse operaties. Deze worden zo streng bewaakt dat slechts zelfs hooggeplaatste functionarissen uit de regering-Biden er geen toegang toe hebben.

En dan nog even dit... Een man uit Veghel, Noord-Brabant, moet zeven jaar de cel in voor witwassen. Hij verstopte miljoenen in een appartement in Eindhoven, samen met een groep anderen. Het was de grootste opslagplaats van misdaadgeld die ooit is gevonden in ons land, schreef Omroep Brabant. Er lag 12,5 miljoen euro contant geld.

