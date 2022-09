VN: nog minstens miljard dollar nodig om hongersnood in Somalië te voorkomen

Volgens de Verenigde Naties is er de komende maanden meer dan een miljard dollar nodig om hongersnood in Somalië te voorkomen. De komende tijd zal de droogte in de Hoorn van Afrika waarschijnlijk verder toenemen.

VN-noodhulpcoördinator Martin Griffiths zegt dat er tussen oktober en december een hongersnood Somalië zal treffen "als we er niet in slagen dit af te wenden, zoals in 2016 en 2017". De hongersnood van 2011 eiste in Somalië meer dan een kwart miljoen levens, vooral van kinderen.

Somalië staat al langer op de rand van een hongersnood. In de Hoorn van Afrika is al voor het vijfde opeenvolgende jaar weinig of geen regen gevallen. De VN meldt dat alleen al dit jaar 750.000 mensen zijn ontheemd als gevolg van de droogte. De situatie in Somalië zal naar verwachting tot zeker maart volgend jaar kritiek blijven.

Voedselprijzen zijn de afgelopen tijd wereldwijd sterk gestegen en er is te weinig geld voor humanitaire hulp. Volgens de VN komen ruim zeven miljoen mensen, meer dan de helft van de bevolking, maar moeilijk aan voedsel. "Dit is in Somalië nog niet eerder zo erg geweest", zegt Griffiths. "Dit is ongekend."

Kinderen redden het niet

Volgens UNICEF zijn er de afgelopen tijd meer dan 700 kinderen omgekomen in voedings- en verzorgingscentra in het land. De bevolking legt lange afstanden af met kinderen op de schouders om te ontsnappen aan de droogte en het geweld van militanten van al-Shabaab. Sommige kinderen overleven die reis niet.

De voedingscentra zijn voor kinderen met ernstige acute ondervoeding en ziekten zoals mazelen, cholera en malaria. Volgens UNICEF is er een enorme toename van ziekten, vooral onder kinderen. De afgelopen maanden waren 13.000 vermoedelijke gevallen van mazelen, waarvan meer dan driekwart bij kinderen onder de vijf jaar.