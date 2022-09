Zelensky steunt demilitarisering van kerncentrale Zaporizja

De Oekraïense president Zelensky steunt demilitarisering van de kerncentrale in Zaporizja. VN-atoomwaakhond IAEA zei gisteren dat er dringend maatregelen nodig zijn om een nucleair ongeluk bij de kerncentrale te voorkomen.

Een IAEA-delegatie heeft de afgelopen tijd onderzoek gedaan in Zaporizja. De kerncentrale is in Russische handen. Op het terrein van de kerncentrale is schade geconstateerd, onder andere aan het gebouw voor kernbrandstof en aan de opslagfaciliteit voor vast radioactief afval.

Het IAEA zegt dat er hoognodig een nucleaire veiligheidszone moet komen en dat het klaar is om daarover te praten. De Verenigde Naties pleiten er al een tijd voor om het gebied te demilitariseren.

Zelensky zegt in zijn dagelijkse videotoespraak dat hij voorstander is van een veiligheidszone en demilitarisatie. De controle over de kerncentrale moet volgens de president worden teruggegeven aan Oekraïne. Het IAEA wees er gisteren op dat medewerkers van de kerncentrale onder "constante hoge stress en druk" werken. "Rusland plaatst de wereld op de rand van een kernramp", zegt Zelensky.

Eerste gesprek met Truss

De Oekraïense president belde gisteravond met de nieuwe Britse premier Liz Truss. Hij nodigde haar uit voor een bezoek. Vanuit Downing Street werd gemeld dat Truss de uitnodiging heeft geaccepteerd. Zelensky zal de nieuwe premier daarom binnenkort in Oekraïne kunnen ontvangen.

Op Twitter meldde Zelensky na afloop van het telefoongesprek dat hij de eerste buitenlandse leider is die met Truss gebeld heeft na haar intrek in Downing Street 10. "Heb de bevolking bedankt voor grote militaire en economische steun. Het is belangrijk dat het VK bereid is die te versterken", schreef Zelensky.

Truss herhaalde in het gesprek dat het Verenigd Koninkrijk blijft bijdragen aan de vrijheid en democratie van Oekraïne. De goede samenwerking tussen beide landen wordt voortgezet. Haar voorganger Boris Johnson bracht sinds de Russische invasie eind februari driemaal een bezoek aan Oekraïne.