Oranje pakt ternauwernood WK-ticket: 'Op elke andere dag win je met zes, zeven nul'

De eerste missie van bondscoach Andries Jonker is geslaagd: directe plaatsing met Oranje voor het WK. "Dit was in de eerste plaats de uitdaging voor mij. Ik ben zelf heel erg blij." De opluchting was groot, want ondanks een enorm overwicht wist Esmee Brugts pas in blessuretijd het bevrijdende doelpunt tegen IJsland te maken. Zo ontliep Oranje ternauwernood de play-offs. Jonker: "Enerzijds had ik de overtuiging dat het moest lukken. Elke aanval was een kans. Anderzijds ging die bal zo vaak op de paal of de lat. Toen dacht ik: dan maar de volgende ronde." Maar zover kwam het niet. Bij de 29ste doelpoging van Oranje was het raak. Een voorzet van Brugts plofte in de 93ste minuut in het doel.

Vedette Vivianne Miedema heeft ondanks de late treffer geen moment gedacht aan de play-offs en zag dat Oranje veel sterker was dan IJsland. "Op elke andere dag win je met zes, zeven nul. En dat zo'n bal er dan wel invliegt op het laatste moment, dat is gewoon mooi." De euforie was er niet minder om, maar toch baart het ook zorgen dat Oranje net als tegen Schotland eerder deze week moeite heeft om de kansen af te maken. Jurysport Uiteindelijk gaat het namelijk om de goals, beseft ook Jonker. "Het is geen jurysport. Je kan de tegenstander ondersteboven spelen en alle statistieken in je voordeel hebben, maar het gaat om het scorebord. Dat moet beter met al het scorende vermogen dat we in huis hebben."

Vreugde bij bondscoach Andries Jonker - Pro Shots