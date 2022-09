Jabeur eerste Afrikaanse tennisster in de halve finales US Open, Gauff sneuvelt

De Tunesische Ons Jabeur heeft de halve finales bereikt van de US Open. Ze versloeg de Australische Ajla Tomljanovic in twee sets: 6-4, 7-6 (4). Het is voor het eerst dat een Afrikaanse speelster de halve finales in New York haalt.

Jabeur treft nu Caroline Garcia, die na een zege op publiekslieveling Cori Gauff (6-3, 6-4) voor het eerst de laatste vier bereikt.

De als vijfde geplaatste Jabeur was de betere speelster, maar maakte het zichzelf nog flink lastig in de tweede set. Ze speelt in de halve finale tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Coco Gauff en Caroline Garcia.

Goede start

Jabeur begon sterk en brak Tomljanovic al in de derde game van de eerste set. Daarna wisten beide speelsters nog een break te maken. Die tweede servicebreak kwam de ongeplaatste Tomljanovic (nummer 46 op de wereldranglijst) niet meer te boven. Jabeur serveerde eenvoudig naar de setwinst: 6-4.