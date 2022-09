Oranje plaatst zich direct voor WK na doelpunt in blessuretijd tegen IJsland

Het is Oranje op het nippertje gelukt om zich direct te plaatsen voor het WK volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. De ploeg van Andries Jonker noteerde 29 doelpogingen, raakte drie keer de lat en een keer de paal, maar wist via Esmee Brugts uiteindelijk pas in blessuretijd te scoren tegen IJsland. Jonker, anderhalve week geleden begonnen als bondscoach, stuurde tegen IJsland dezelfde elf spelers het veld in als in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Schotland eerder deze week (2-1 winst). Lineth Beerensteyn (ziek), Lieke Martens en Shanice van de Sanden (beiden geblesseerd) ontbraken in Utrecht. Pittige kluif Nederland moest winnen om zich direct voor het WK te kwalificeren en op die manier play-offs te ontlopen. Met IJsland als tegenstander wist de ploeg van Jonker dat het een pittige kluif zou worden. Nederland had eerder in de kwalificatiereeks dan wel met 2-0 gewonnen, maar dat waren de enige goals die IJsland moest incasseren. Na twintig minuten aftasten begon Nederland echter steeds harder op de IJslandse muur te beuken; in de eerste helft raakte Oranje maar liefst drie keer de lat. Met name middenvelder Daniëlle van de Donk was een aantal keer dicht bij de openingstreffer. Eerst raakte ze met een geplaatst schot de lat, niet veel later stuitte Van de Donk van dichtbij op keeper Sandra Sigurdardottir. Zeker die laatste kans had de 1-0 moeten opleveren voor Nederland.

Bijna maakt Van de Donk 1-0 - Reuters

Oranje voerde de druk verder op en de stugge IJslanders konden niets anders dan tegenhouden. Maar net als in het oefenduel met Schotland lukte het Nederland, dat in de eerste helft twintig schoten loste, niet om de kansen te benutten. Sterk optreden Jansen Renate Jansen kreeg van Jonker opnieuw de kans om zich te bewijzen en de aanvaller stelde niet teleur. Ze was in de eerste helft een van de uitblinkers, maar het lukte ook haar niet om het openingsdoelpunt te maken, al was ze er met een goed schot op de lat heel dichtbij. Nog voor rust belandde de bal voor een derde keer op de lat. De mee opgekomen Stefanie van der Gragt kopte de bal goed door, maar zag haar inzet door Sigurdardottir op de lat getikt worden. Ook na rust had Nederland het overwicht, maar de grote kansen bleven in eerste instantie uit. IJsland had het een stuk beter voor elkaar en kreeg zelfs een enorme mogelijkheid op de onverdiende voorsprong. Sveindís Jane Jónsdóttir had de 0-1 voor het intikken, maar hielp de kans om zeep. Met onder meer Fenna Kalma en Damaris Egurrola inmiddels in de ploeg begon Oranje aan een slotoffensief. Egurrola dacht het bevrijdende doelpunt te maken, maar zag haar inzet op de paal belanden. In de absolute slotfase liet Esmee Brugts De Galgenwaard ontploffen. Haar indraaiende voorzet ging aan iedereen voorbij en plofte zo in het doel.