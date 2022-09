Advocaat Spaanse trucker: oorzaak drama waarschijnlijk epileptische aanval

De vrachtwagenchauffeur die eind vorige maand in Nieuw-Beijerland inreed op een barbecuefeest had op dat moment waarschijnlijk een epileptische aanval. Dat zegt zijn advocaat Winston de Brouwer.

De Spaanse trucker reed op zaterdag 27 augustus met zijn wagen van de Zuidzijdsedijk af, waarna hij terechtkwam in een barbecuefeest van de plaatselijke ijsclub. Zeven personen kwamen om het leven en zeven anderen raakten gewond.

Advocaat De Brouwer stelt nu dat het een ongeluk was dat zeer waarschijnlijk volgde op een epileptische aanval. De man lijdt volgens De Brouwer aan epilepsie en zou hiervoor medicijnen slikken. Ook de avond voor het drama in Nieuw-Beijerland zou hij deze hebben ingenomen.

De chauffeur had nog nooit een epileptische aanval gehad tijdens zijn werk, zegt De Brouwer. Het lijkt er volgens hem sterk op dat dit nu wel het geval was. "Hij weet niets meer van het ongeluk en heeft pas weer herinneringen vanaf het moment dat hij in een politieauto zat."

Al snel na het ongeluk werd duidelijk dat de Spanjaard geen alcohol had gedronken. De resultaten van de bloedtest zijn nog niet bekend. De man zegt dat hij geen drugs had gebruikt.

'Nog geen gelegenheid gehad om te verwerken'

De chauffeur zit vast op verdenking van onder meer het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijk letsel. De afgelopen anderhalve week zat hij in beperking en mocht hij dus geen contact hebben met de buitenwereld. Sinds vanmiddag is hij uit beperking, waardoor zijn advocaat uitspraken over de zaak kan doen.

Voor de chauffeur, afkomstig uit de Spaanse stad Murcia, was het volgens De Brouwer ingrijpend dat hij geen contact mocht hebben met zijn familie. "Hij heeft gehoord dat hij een ernstig ongeluk heeft veroorzaakt, maar heeft geen gelegenheid gehad om dat te verwerken. Want hij zit in een vreemd land, in beperking op een politiebureau."

De Brouwer hoopt dat er snel meer duidelijkheid komt over de oorzaak van het drama. "Vooral ook voor de nabestaanden van de slachtoffers", zegt hij. "Ik leef erg met ze mee."