Nieuwe Britse premier Truss komt met lastenverlichting en nieuwe ministers

De nieuwe Britse premier Truss heeft in haar eerste toespraak bij de ambtswoning in Downing Street haar visie bekendgemaakt. Ze beloofde onder meer om huishoudens en het bedrijfsleven te helpen met de hoge energiekosten. Later op de avond maakte ze haar kabinetsploeg bekend. Eerder op de dag werd Truss als derde vrouwelijke premier benoemd door koningin Elizabeth. Dat gebeurde in Balmoral, het Schotse buitenverblijf van de koningin. Terug in Londen kondigde Truss in haar speech aan dat ze met een groot steunpakket de energieprijzen betaalbaar wil houden voor iedereen. Ze benadrukte dat de energiecrisis is veroorzaakt door de oorlog van Rusland met Oekraïne.

Correspondent Fleur Launspach: "Truss belooft een big and bold steunpakket om gezinnen en bedrijven te helpen. We weten de details nog niet maar er wordt gespeculeerd dat het een pakket van zo'n 120 miljard euro zou kunnen zijn. Ter vergelijking: dat zou bijna het dubbele zijn van het steunpakket dat Duitsland afgelopen weekend bekendmaakte. Het zou ook hoger zijn dan de Britse noodsteun voor werknemers tijdens de coronapandemie. Maar Liz Truss heeft wel een probleem: ze heeft namelijk ook beloofd dat ze de belasting gaat verlagen. Op ieders lippen ligt de vraag: waar gaat ze dat geld vandaan halen?"

De verwachtingen waren vooraf hooggespannen omdat gehoopt werd dat Truss in haar toespraak meer zou vertellen over de energiemaatregelen, maar dat gebeurde niet. Later deze week presenteert ze het pakket, waarbij ook de bedragen bekend worden. Truss is vastberaden om haar beloftes waar te maken:

