Coronavirus zorgt voor uitstel hockeyduel Den Bosch-HGC

Er is opnieuw een wedstrijd uit de hockeycompetitie uitgesteld vanwege het coronavirus. Nadat vorig weekend de wedstrijd Amsterdam-HGC (vrouwen) niet door kon gaan, geldt dat komende zondag voor Den Bosch-HGC in de mannencompetitie.

In de hockeywereld wordt gevreesd voor meer coronabesmettingen.

KNHB-directeur Erik Gerritsen zei vorige week in Trouw dat het afnemen van collectieve testen bij alle ploegen te duur is voor de hockeybond. "Ik zou het liefste alle hoofdklasseteams voor elke wedstrijd laten testen maar dan zou het geld wel van een externe partij moeten komen", stelt Gerritsen in het artikel.