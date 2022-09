Ruud klopt Berrettini in drie sets en is eerste halve finalist US Open

Ook in de tweede set was Ruud, die bij toernooiwinst kans maakt om de nummer één van de wereldranglijst te worden, te goed voor Berrettini. De Noor leek de set eenvoudig te gaan winnen, maar op 5-2 brak Berrettini door de service van Ruud en begon hij sterker te spelen. Maar de Noor trok de set toch naar zich toe met 6-4.

Casper Ruud is de eerste halve finalist op de US Open. De Noor won in drie sets van Matteo Berrettini: 6-1, 6-4 en 7-6 (4).

De derde set was een gevecht waarin Berrettini, die vorig jaar ook al strandde in de kwartfinales, zelfs twee setpunten kreeg. Die benutte hij niet en in de beslissende tiebreak was Ruud ijzersterk en besliste hij de wedstrijd.

Kyrgios of Khachanov

Ruud, die in de tweede ronde Tim van Rijthoven uitschakelde, speelt nu tegen de winnaar van de partij tussen Nick Kyrgios tegen Karen Khachanov. Die partij wordt komende nacht gespeeld.

Woensdagavond speelt Andrey Rublev tegen Frances Tiafoe en Jannik Sinner neemt het op tegen Carlos Alcaraz. Geen enkele van de kwartfinalisten heeft tot nu toe een grandslamtoernooi gewonnen.