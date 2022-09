Voortvluchtige aanslagen Canada mogelijk gezien, bewoners moeten schuilen

De voortvluchtige verdachte van de bloedige reeks steekpartijen in Canada is mogelijk gezien in James Smith Cree Nation, de plek waar afgelopen weekend tien mensen werden doodgestoken. Bewoners van de gemeenschap van oorspronkelijke bewoners van Canada worden opgeroepen een schuilplaats op te zoeken.

De Canadese omroep CBC schrijft dat er veel politie aanwezig is in het reservaat. Een woning zou omsingeld worden door zwaarbewapende agenten. Een verslaggever van persbureau AP heeft geschreeuw gehoord in de omgeving van het huis.

Afgelopen weekend waren er op dertien plekken in James Smith Cree Nation mesaanvallen. Naast de tien doden raakten achttien mensen gewond. Meteen na de steekpartijen begon de politie een klopjacht op twee verdachten: twee broers van 30 en 31 jaar. De oudste werd gisteren dood aangetroffen.

Lang strafblad

De voortvluchtige Myles Sanderson heeft volgens de politie een lang strafblad en werd volgens CBC sinds mei gezocht. Hij was veroordeeld tot een celstraf van bijna vijf jaar voor onder meer mishandeling, diefstal en bedreigingen. Hij werd voorwaardelijk vrijgelaten, maar kwam niet opdagen bij zijn reclasseringsambtenaar.

Deze reeks aanvallen is een van de dodelijkste aanslagen in Canada van de afgelopen jaren. Over een motief is nog niets bekend.