Van Bronckhorst hoopt op verbetering tegen Ajax: 'Ons niveau zo snel zo laag'

Iets later dan gepland - de vlucht van Rangers FC was vertraagd - gaat Giovanni van Bronckhorst met een glimlach in de persruimte van de Johan Cruijff Arena zitten. "Het is altijd goed om twee keer in een korte tijd terug te zijn in Nederland." Twee weken geleden ging Van Bronckhorst namelijk nog op bezoek in Eindhoven. Daar dwong zijn ploeg ten koste van PSV een plaats in de Champions League af. Morgen wacht Ajax in het eerste duel van de groepsfase. Wordt het anders dan in Eindhoven? "Dat hoop ik niet. We komen hier voor een goed resultaat, maar het zal net als in Eindhoven een lastige wedstrijd worden", zei de immer vriendelijke en correcte trainer dinsdagavond.

Giovanni van Bronckhorst met middenvelder John Lundstram op de afsluitende training voor het duel met Ajax - AFP

De generale repetitie voor het duel met de Amsterdammers hield op zijn zachtst gezegd niet over. Afgelopen weekend werd Rangers op pijnlijke wijze afgedroogd door aartsrivaal Celtic (4-0). In de Schotse media werd Rangers, dat vorig seizoen nog in de finale van de Europa League stond, een gespleten persoonlijkheid genoemd. "Ik had niet verwacht dat ons niveau zo snel zo laag zou zijn", sprak Van Bronckhorst zijn zorgen uit. "Maar aan de andere kant moet je ook verder. We hebben er hard voor gewerkt om in de groepsfase van Champions League te zitten." Lange weg Van Bronckhorst wil vooral lering trekken uit de afstraffing tegen Celtic en is erop gebrand om het tegen Ajax recht te zetten. "We zullen ons niveau moeten halen. We hebben een lange weg achter de rug, dus we zijn blij dat we in de Champions League zitten nu." Een lange weg was het zeker. Rangers kwalificeerde zich dit seizoen voor het eerst in twaalf jaar voor het miljardenbal. Van Bronckhorst: "We zitten in een mooie poule met geweldige wedstrijden. We gaan er dus van genieten, maar moeten er wel staan." Van Bronckhorst weet dat het niet makkelijk zal worden in Amsterdam. "Ajax is thuis heel sterk. Of het een voordeel is dat ik Ajax ken? Ik ken de spelers en de trainer goed. Wat dat betreft is het voor mij wel makkelijker. Feit blijft dat je tegen een geweldige ploeg speelt. En ze hebben geweldige spelers gekocht."