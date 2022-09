Pools-Nederlandse bende gelinkt aan zaken van De Vries en 'tattookillers'

Onderzoek naar een Pools-Nederlandse 'liquidatiebende' heeft nieuwe verbanden blootgelegd tussen verschillende strafzaken. De nieuwe getuige in de Peter R. de Vries-zaak speelt daarbij een belangrijke rol.

Dit bleek vandaag in de rechtbank in Zwolle, waar een eerste zitting was tegen een groep die geweldsklussen zou hebben uitgevoerd. Het gaat om zeven mannen tussen de 18 en 45 jaar, deels van Poolse en deels van Nederlandse afkomst. Eén verdachte komt uit de Dominicaanse Republiek.

Het Openbaar Ministerie spreekt van "uitvoerders van zware criminaliteit". Sommige verdachten waren volgens het OM betrokken bij liquidatiepogingen en ander geweld, anderen zouden verantwoordelijk zijn geweest voor een enorme wapenvoorraad. Die bestond uit tientallen automatische geweren, pistolen en enkele raketwerpers. De politie vond de wapens eerder dit jaar in een schuurtje in Alphen aan den Rijn.

Vertakkingen

Het onderzoek naar de groep blijkt vertakkingen te hebben naar allerlei andere strafzaken. In de eerste plaats is er een link met de moord op Peter R. de Vries. Het OM gebruikt in de zaak van vandaag verklaringen van dezelfde Poolse getuige die heeft verteld over de moord op De Vries. Na zijn verhaal werd de uitspraak uitgesteld.

Deze nieuwe 'getuige 5089' heeft ook een boekje opengedaan over deze verdachtengroep, werd vandaag duidelijk. Onder de verdachten zijn twee andere Polen. Zij woonden in hetzelfde huis als Krystian M., de man die de moord op De Vries zou hebben geregeld en aangestuurd.

De twee Polen worden verdacht van brandstichting bij een bedrijf. Een van hen zou ook hebben geprobeerd om twee mannen met grof geweld aan te pakken.

Een Nederlandse verdachte zou hebben gefungeerd als 'moordmakelaar' van de groep, meldt Omroep Gelderland. Ook hij was een kennis van Krystian M. Daarmee lijken zowel verdachten uit de zaak-De Vries als uit de zaak van vandaag uit dezelfde kring te komen.

Tattookillers

Daarnaast is er een spoor naar een heel andere zaak, schrijft RTV Oost: die van de 'tattookillers'. Twee verdachten zouden op de Dominicaanse Republiek hebben geprobeerd om de toen nog voortvluchtige crimineel Cor P. dood te schieten.

P. hoorde volgens het OM bij een bende huurmoordenaars die bekendstaat als de 'tattookillers'. Hij was zelf al twee jaar op de vlucht. Cor P. overleefde de schietpartij op het Caribische eiland, maar werd aangehouden in het ziekenhuis en uitgeleverd aan Nederland.

Verder zijn er nog enkele verbanden met lopende onderzoeken. Zo is de vermeende moordmakelaar ook in beeld voor betrokkenheid bij het leveren van gestolen auto's. In die zaak is ook een neef van Ridouan Taghi verdachte.

Volgens Omroep Gelderland wilde het OM niet zeggen of de zaak van vandaag richting Taghi wijst. Er loopt ook nog een apart onderzoek naar de wapenvoorraad.

De advocaat van een van de verdachten beklaagde zich erover dat de verklaringen van getuige 5089 "van horen zeggen" zijn. Het OM haalt ook bewijs uit telefoonberichten. De verdachten beriepen zich bijna allemaal op hun zwijgrecht.

De zaak gaat later dit jaar verder.