Veelbesproken Vloet maakt in afwachting van rechtszaak transfer naar Rusland

Rai Vloet verruilt de Kazachse competitie voor de Russische competitie. De 27-jarige middenvelder verkast naar FK Oeral, dat na acht duels laatste staat in de Russische competitie.

Vloet raakte vorig jaar in opspraak omdat hij betrokken was bij een dodelijk verkeersongeval op de A4. De voetballer zat in november van 2021 samen met een vriend in een auto die achterop een andere auto knalde. Een van de inzittenden, een 4-jarig jongetje, overleed aan de gevolgen van de botsing.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak zal op zijn vroegst in het najaar plaatsvinden. Vloet wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. Op een pro-formazitting zei het Openbaar Ministerie dat Vloet met onverantwoord hoge snelheid en onder invloed van te veel drank de auto bestuurde.