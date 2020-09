Bahrein normaliseert banden met Israël na bemiddeling Trump

Na Egypte, Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) knoopt ook de Arabische staat Bahrein banden aan met Israël. Dat heeft president Trump bekendgemaakt na een telefonische vergadering met de Israëlische premier Netanyahu en de Bahreinse koning Hamad bin Isa al-Khalifa. De drie hebben ook een gezamenlijke verklaring verspreid.

In de verklaring wordt het akkoord een "historische doorbraak" voor het vredesproces in het Midden-Oosten genoemd. "Direct overleg tussen twee dynamische landen en moderne economieën zal bijdragen aan de positieve veranderingen in het Midden-Oosten en de stabiliteit, veiligheid en welvaart in de regio vergroten."

Bahrein is een kleine eilandstaat in de Perzische Golf bij Saudi-Arabië en ook vlak bij Iran. De Amerikaanse marine heeft er een belangrijk steunpunt.