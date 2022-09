'Dader tramaanslag Gökmen T. is Nederlandse paspoort ontnomen'

Gökmen T., de man die levenslang kreeg voor het plegen van de aanslag in een Utrechtse tram in 2019, is zijn Nederlandse paspoort kwijt. Dat bevestigt de advocaat van een van de nabestaanden na berichtgeving van het AD.

Volgens advocaat Sébas Diekstra is zijn cliënt - de vader van een van de slachtoffers - onlangs op de hoogte gesteld dat T. zijn Nederlanderschap is ontnomen. De IND wil dit niet bevestigen. "We gaan niet in op individuele gevallen."

Omdat T. vastzit en vooralsnog geen uitzicht heeft op gratie, is de stap vooral symbolisch van aard. Pas als hij vrij zou komen, zou T. een ongewenste vreemdeling zijn en het land moeten verlaten.

De IND kan sinds 2010 het Nederlandse paspoort intrekken van burgers die een gevaar zijn voor de staatsveiligheid, bevestigt de dienst. Dat kan alleen als zij een dubbele nationaliteit hebben en niet statenloos worden.

Vier doden

In maart 2019 opende T. het vuur op passagiers van een Utrechtse sneltram. Ook schoot hij op omstanders die te hulp kwamen. Vier mensen kwamen om, zeven anderen raakten gewond. De rechter oordeelde dat T. een terroristisch motief had.

Advocaat Diekstra zegt in een verklaring: "Voor mijn cliënt verandert het intrekken van de Nederlandse nationaliteit van de moordenaar van zijn dochter niets. Zeker niet aan het intense gemis van zijn dochter. Belangrijkste voor cliënt is dat deze intrekking op geen enkele wijze gevolgen zal hebben voor de levenslange gevangenisstraf die aan de dader is opgelegd en het uitzitten van die straf hier in Nederland."