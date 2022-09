Gemeenten voorlopig toch niet verplicht tot opzeggen Russische gascontracten

Gemeenten, scholen en drinkwaterbedrijven hoeven toch niet per 1 oktober hun gascontracten met voormalig Gazpromdochter SEFE Energy Ltd. te beëindigen. Dat heeft minister Jetten voor Klimaat en Energie gezegd na kritiek op zijn eerdere besluit.

Jetten wil eerst een "nadere duiding" van de Europese Commissie over de gevolgen van de sanctiemaatregel tegen SEFE. Gemeenten en andere overheden en instellingen die het nog niet gelukt is om een andere energieleverancier te vinden, krijgen drie maanden uitstel. Zij moeten nu per 1 januari 2023 zijn overgestapt.

De minister wijst er in zijn brief aan de Tweede Kamer op dat het veel gemeenten en waterbedrijven inmiddels wel is gelukt om over te stappen naar een alternatieve leverancier. Daarnaast heeft het ministerie vijftien aanvragen voor voorlopige ontheffing ontvangen, waar zo'n 140 instanties bij zijn betrokken.

'Averechts effect'

Gisteren meldde Nieuwsuur dat een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat Jetten zijn opdracht aan ruim 120 gemeenten en aan waterschappen, onderwijsinstellingen en bedrijven intrekt. Eind april verplichtte hij ze om hun gascontract met het voormalige Gazprom Energy in Den Bosch per oktober op te zeggen.

Elf fracties en partijen, inclusief coalitiepartijen CDA, VVD en ChristenUnie, vrezen dat die maatregel een averechts effect heeft. Ook deze vraag, dus over de effectiviteit van de sanctie tegen SEFE, legt Jetten voor aan de Europese Commissie.