De Vries rijdt in eerste vrije training in Monza voor Aston Martin

Nyck de Vries rijdt deze week op de Grand Prix in Monza de eerste vrije training voor Aston Martin. Hij vervangt de Duitser Sebastian Vettel en racet aan de zijde van Lance Stroll. Alle Formule 1-teams zijn dit seizoen verplicht om tweemaal een jonge coureur in actie te laten komen tijdens een vrije training. Eerder dit seizoen reed De Vries al als vervanger van Alex Albon van Williams en Lewis Hamilton van Mercedes. De 27-jarige De Vries mag worden ingehuurd door alle renstallen die met een Mercedes-motor rijden. Zijn vorige vrije trainingen verliepen goed. Voor Williams zette hij in Spanje de achttiende tijd neer en in België voor Mercedes de negende. 'Legendarisch circuit' De Vries vertelt op de website van Aston Martin blij te zijn juist dit weekend in actie te mogen komen. "Ik heb ontzettend veel zin om voor dit team te rijden, zeker op zo'n legendarisch circuit als dat in Monza." De reservecoureur werd twee jaar geleden kampioen in de Formule 2 en is de regerend wereldkampioen in de Formule E. Dit seizoen volgden dus zijn eerste stapjes in de hoogste klasse. "Het meerijden op vrije trainingen heeft me dit seizoen een uitstekend beeld gegeven van hoe F1-bolides en de verschillende teams werken."

