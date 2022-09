Ouders sceptisch over kabinetsplannen kinderopvang

Het plan van minister Van Gennip om de problemen in de kinderopvang aan te pakken, veroorzaakt verdeeldheid onder de verschillende brancheverenigingen in de sector.

Op dit moment is er een tekort van bijna 5000 werknemers in de kinderopvang, waardoor ouders soms hun kind niet kunnen brengen en op het laatste moment op zoek moeten naar een alternatief. Als er niets aan de personeelstekorten wordt gedaan, lopen ze naar verwachting op tot 29.000 in 2031.

De minister wil onder meer kinderopvang op woensdag en vrijdag goedkoper maken. Dat zijn rustige dagen, omdat veel ouders dan een hele of halve dag vrij zijn. Deze maatregel zou ertoe moeten leiden dat het aantal kinderen dan evenwichtiger over de hele week wordt gespreid.

Ook wil Van Gennip dat nieuwkomers in de kinderopvang efficiënter aan de slag kunnen. Nieuwkomers met een diploma zouden kunnen worden ingezet op locaties met anderstalige kinderen. Ongediplomeerde nieuwkomers wil de minister inzetten als groepshulp; zij kunnen huishoudelijke taken en andere lichte werkzaamheden overnemen van pedagogisch geschoolde medewerkers.

Ouders verwachten weinig

De belangenvereniging van ouders in de kinderopvang, BOinK, is blij met de aandacht voor het probleem maar vindt het niet voldoende. "Alle hulp is welkom, maar bijna alles uit dit plan is al een keer geprobeerd", zegt voorzitter Jellesma.

"Als je ouders op woensdag en vrijdag wilt laten werken, moeten de overheid en heel werkgevend Nederland, met VNO-NCW in de hoofdrol, ervoor zorgen dat het ook kan en gebeurt." Verder verwacht hij niet veel van de inzet van groepshulpen. "Groepshulp is mooi, maar waar haal je die vandaan? Want die mensen worden ook gezocht in de zorg en de horeca", zegt Jellesma.

De BOinK-voorzitter ziet meer in het verkorten van de opvangdagen, want volgens hem heeft ruim 80 procent van de ouders voldoende aan negen uur opvang per dag. Hij pleit voor het afschaffen van vroege en late diensten in de kinderopvang. Ook vindt Jellesma dat de overheid ervoor moet zorgen dat meer werken loont, zodat medewerkers netto meer overhouden.

'Groepshulp wel goed idee'

Loes Ypma, voorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, is wel blij met de plannen van Van Gennip. De positieve effecten van groepshulp zijn volgens haar al bewezen tijdens een pilot van een Brabantse kinderopvangorganisatie.

Van de 64 groepshulpen in die proef zijn er 22 voortgekomen uit een samenwerking met het Werkgever Service Punt West-Brabant. Verder wil Ypma dat het salaris van medewerkers wordt verhoogd zonder dat ouders meer moeten gaan betalen voor de opvang.