Visser breekt met trainer Bennema: 'Nog geen duidelijkheid over toekomst'

Visser nam het besluit na de Diamond League-wedstrijd in Brussel, afgelopen week. Zelf wil ze pas meer zeggen over haar keuze als ze duidelijkheid heeft over hoe ze verder gaat in de toekomst.

Hordeloopster Nadine Visser (27) slaat een nieuwe weg in. De Europese indoorkampioene van 2019 en 2021 op de 60 meter horden heeft besloten na tien jaar de samenwerking met sprintcoach Bart Bennema te verbreken. Wie haar nu gaat begeleiden, is nog niet bekend.

Visser begon als meerkampster bij Bennema, maar bleek ook op de horden heel goed uit de voeten te kunnen. In 2018 koos de atlete, mede op advies van Bennema, definitief voor de horden. Dat jaar won ze brons bij de WK indoor op de 60 meter horden. Later voegde ze er twee Europese indoortitels op de discipline aan toe.

Dit jaar bleven de prestaties achter bij de verwachtingen, mede door een hamstringblessure die haar in maart deelname aan de WK indoor in Boedapest kostte. Op de WK in Eugene in juli bleef Visser op de 100 meter horden in de halve finales steken. Drie weken later bij de Europese kampioenschappen in München miste ze op 0,01 seconde een medaille.

"Ik ben dankbaar voor alle jaren waarin hij me heeft geholpen me te ontwikkelen van een jonge, onervaren meerkampster tot de hordeloopster die ik nu ben", aldus Visser op haar Instagrampagina.

Pech

Bennema vindt het jammer dat de hordeloopster de samenwerking heeft beëindigd. "Onze verstandhouding is goed, maar ze wil na tien jaar iets anders. Dat is haar goed recht. Het is een seizoen met veel pech geweest", zegt de trainer over de situatie.