Kan Ajax tegen Rangers wat PSV niet lukte? 'Nog niet in topvorm, wel groeiende'

Een jaar geleden leverde de eerste groepswedstrijd een 5-1 zege op tegen Sporting Portugal in Lissabon. Van de toenmalige basisopstelling zijn vijf spelers verdwenen, en niet de minste: Sébastien Haller, Antony, Ryan Gravenberch, Lisandro Martínez en Noussair Mazraoui spelen nu in Duitsland en Engeland.

Daley Blind is er nog wel en heeft er vertrouwen in: "Als jongens een mooie transfer maken, staan er ook weer nieuwe jongens op. Dat is altijd zo geweest bij Ajax en dat zal dit jaar ook zo zijn. Ik ben benieuwd hoe we dat als team gaan opvangen. Of benieuwd... ik heb er heel veel vertrouwen in, maar kijk er ook nieuwsgierig naar. Morgen zal blijken hoe we er echt voorstaan."

Debuut voor Schreuder

Waar Blind woensdag zijn 98ste Europese wedstrijd zal spelen, maakt trainer Schreuder zijn debuut in de Champions League. "Dat is speciaal, maar ik hoop dat ik me als coach niet anders ga gedragen", aldus Schreuder, die wel als assistent van Erik ten Hag de Champions League-sfeer in de Johan Cruijff Arena heeft geproefd.