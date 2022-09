Minimale vergoeding bevingschade Groningen voor iedereen 5000 euro

De minimale schadevergoeding voor bevingschade in Groningen wordt 5000 euro. Ook lagere al uitgekeerde schadevergoedingen worden aangevuld tot dat bedrag. De minimale schadevergoeding wordt zo voor iedereen gelijk.

Met de nieuwe regeling wil het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) de ongelijkheid verkleinen in het aardbevingsgebied. Er komen zo'n 40.000 huishoudens in aanmerking voor een extra vergoeding, schrijft RTV Noord.

Sinds vorig jaar kunnen Groningers bij een eerste schademelding kiezen voor een eenmalig, vast bedrag van 5000 euro. Dat was bedoeld om op snelle en eenvoudige wijze schades af te wikkelen.

Met de nieuwe regeling kunnen bewoners die voor die tijd met schade te maken kregen alsnog aanspraak maken op het geld. Ook Groningers die eerder al wel een schadevergoeding hebben gehad die lager was dan 5000 euro, kunnen het bedrag nu laten aanvullen.

"De verschillen leiden tot gevoelens van ongelijke behandeling", zegt bestuursvoorzitter Bas Kortmann van het IMG bij de regionale omroep. "Met deze maatregel verkleinen we de verschillen die in de maatwerkaanpak zijn ontstaan en we lossen het verschil volledig op als het is ontstaan door de invoering van de vaste vergoeding."