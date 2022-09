Zeven jaar cel voor man die miljoenen in Brabants appartement had liggen

Een man uit Veghel, Noord-Brabant, moet zeven jaar de cel in voor witwassen. Samen met een groep anderen verstopte hij contant geld in een appartement in Eindhoven: het "geldpakhuis van oom Dagobert", zoals de rechter het noemde.

Het was de grootste opslagplaats van misdaadgeld die ooit is gevonden in ons land, schrijft Omroep Brabant. In het appartement in de binnenstad van Eindhoven lag 12,5 miljoen euro aan contant geld. Zakaria S. (36), de man die vandaag veroordeeld is, was volgens de rechtbank de grote man achter het geldpakhuis.

Op 1 mei 2020 viel de politie het pand binnen. Toen werden zo'n vijftien grote supermarkttassen gevonden, volgestouwd met bankbiljetten. De politie kwam de opslagplaats op het spoor door het kraken van EncroChat. Dat is een versleutelde chatdienst die vooral door Nederlandse criminelen wordt gebruikt.

Onderzoek gaat verder

Twee jaar geleden kreeg de bewaker die in het pand 'woonde' al 3,5 jaar celstraf, maar de politie is nog steeds bezig met het onderzoek naar de geldopslagplaats. Zeker twee andere verdachten zijn opgespoord en genoemd tijdens het proces. Ze worden mogelijk nog strafrechtelijk vervolgd. Het OM zegt ook nog koeriers op het oog te hebben.

Het is onduidelijk waar het geld vandaan kwam. Zakaria S. was een bekende van de politie en had al een strafblad voor drugshandel.