Massaclaim 'kansrijk' voor medewerkers op Schiphol: 'Ze wisten dat ze fout waren'

Vakbond FNV gaat onderzoeken of het mogelijk is een collectieve gang naar de rechter te maken namens de bagage- en vrachtmedewerkers op Schiphol.

Dit volgt op onderzoek door de NOS en Nieuwsuur, waaruit blijkt dat verschillende medewerkers met lichamelijke problemen kampen na het jarenlang uitvoeren van fysiek te zwaar sjouwwerk.

FNV-voorman Joost van Doesburg start een online meldpunt en roept (oud-)medewerkers op de luchthaven op om lichamelijke problemen te melden, zo meldt ANP. Arbeidsjurist en advocaat Max Keulaerds, die ervaring heeft met collectieve acties in het bedrijfsleven, zegt dat hij verwacht dat de Schiphol-kwestie "kansrijk" zal zijn.

Been breken makkelijker aantoonbaar

Normaal gesproken is het voor een werknemer ingewikkeld om de werkgever aansprakelijk te stellen voor een zogeheten beroepsziekte, een aandoening die is veroorzaakt door zwaar, of risicovol werk. "Dat soort rechtszaken komen heel weinig voor", zegt Allard van der Beek, hoogleraar Arbeid en Gezondheid bij Amsterdam UMC.

"Als een bouwvakker van een steiger valt en zijn been breekt is het makkelijk aan te tonen: dat is op het werk gebeurd. Maar in het geval van slijtage die langzaam optreedt, is het veel ingewikkelder. Dan zegt de werkgever dat jouw rugklachten niet door het werk komen, maar ook kunnen zijn ontstaan omdat je rookt of overgewicht hebt. Of door ouderdom, óf omdat je tennist in het weekend."

Maar volgens Keulaerds geeft het onderzoek van NOS-Nieuwsuur een nieuw inzicht. "Deze zaak ziet er echt wel anders uit. In de eerste plaats gaat het om een heel groot aantal werknemers. Ik kan me niet voorstellen dat de werkgevers zeggen: er zijn hier honderd mensen met klachten, en dat komt allemaal omdat ze in het weekend tuinieren. Dat werkt niet."

Bovendien lijkt het volgens Keulaerds "vrij duidelijk" dat de werkgevers niet voldaan hebben aan hun zorgplicht. Uit het onderzoek van NOS-Nieuwsuur blijkt namelijk dat in hun eigen risico-inventarisaties staat dat de bedrijven niet aan tilnormen voldeden, tilhulpmachines stuk waren of onvoldoende werden gebruikt. Keulaerds: "Ze wisten dat ze fout zaten. Dat maakt deze zaak echt anders dan veel andere zaken waarin advocaten of werknemers denken dat het lastig is om de zaak te winnen."