Rutte wil niet beloven dat 'perspectiefbrief' boeren eind september klaar is

Premier Rutte wil niet garanderen dat de brief van de minister van Landbouw die boeren perspectief moet bieden, eind september klaar is. In het vragenuurtje in de Tweede Kamer zei hij dat het stuk zo snel mogelijk na het eindrapport van stikstofbemiddelaar Remkes moet komen. Dat rapport is in "de tweede helft van september" gepland.

"We zijn het er volgens mij allemaal over eens dat het zo snel mogelijk na Remkes moet. Maar ik ga me nu niet vastleggen op een moment, eind september", zei hij over de brief die de gisteren vertrokken minister Staghouwer van Landbouw had moeten schrijven om boeren weer wat vertrouwen in de toekomst te bieden. Het kan met andere woorden dus ook oktober worden.

Volgens Rutte is het verstandig om op de bevindingen van Remkes te wachten, omdat de ingevlogen 'gespreksleider' naar aanleiding van de gesprekken van deze zomer ook iets over de toekomst van de agrarische sector wil schrijven. "En dan zal het ervan afhangen hoe diepgravend die reflecties zijn. En de nieuwe minister zal daar natuurlijk goed naar willen kijken", zegt Rutte.

Waarde rapport Remkes

Kamerlid Bisschop van de SGP verbaast zich over de waarde die wordt gehecht aan het oordeel van Remkes. "Hij heeft zichzelf nadrukkelijk gepositioneerd als gespreksleider en opeens moet het hele proces wachten op zijn verslag van de gesprekken die zijn gevoerd."

Voorlopig neemt minister Schouten voor Armoedebeleid de functie van Staghouwer waar. Zij was in de vorige kabinetsperiode al minister van Landbouw. Vanmorgen wilde ze niet speculeren over de vraag of zij definitief teruggaat naar haar oude plek. "Ik wil het liefst dat deze situatie zo snel mogelijk voorbij is en dat ik me dan weer kan focussen op mijn eigen taak, waar ik voor ben aangesteld, en waar ik vol energie voor ga."

Ze zei ook dat de ChristenUnie vandaag al begint met de zoektocht naar een nieuwe minister van Landbouw en daar de tijd voor zal nemen.