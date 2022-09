Rookfakkel tijdens Formule 1-kwalificatie Zandvoort was afkomstig van beveiliger

Maar bij de andere fakkel blijkt het dus te gaan om een beveiliger. Hij zag dat de fakkel in het publiek werd afgestoken en besloot daarop in te grijpen.

Eén van de twee rookfakkels die op het circuit van Zandvoort belandde tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van Nederland, is daar per ongeluk door een steward opgeworpen. Dat blijkt uit berichtgeving van het Algemeen Dagblad , dat ook een video van het incident heeft gedeeld.

Door een helling in de bocht waar de fakkel terechtkwam, bleef die daar niet liggen en kon er gewoon worden doorgereden.

'Goedbedoelde actie'

Simon Keijzer, woordvoerder van de Formule 1 in Zandvoort, reageerde bij het AD op het nieuws. "Het was een goedbedoelde actie die helaas verkeerd is uitgevoerd. De beveiliger zag een rookpot tussen het publiek, pakte die op en had dat natuurlijk achter de tribune moeten oplossen. In een impuls heeft hij verkeerd gehandeld."

Verschillende coureurs lieten zich kritisch uit over het werpen van fakkels. Max Verstappen was uiteindelijk de snelste tijdens de kwalificatie, begon zondag op poleposition en won de Grand Prix van Nederland.