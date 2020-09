Streamingsdienst amateurvoetbal VoetbalTV is failliet

VoetbalTV is deze week failliet verklaard. Sinds de oprichting in 2018 was er al controverse over de streamingsdienst van amateurwedstrijden. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) werd de privacy van spelers geschonden, omdat VoetbalTV op 150 speelvelden camera's had geplaatst en geen individuele toestemming vroeg aan spelers.

Deze zomer legde AP het initiatief van voetbalbond KNVB en Talpa Network al een strafmaatregel op, waardoor twee weken geleden - de week dat het amateurvoetbal weer begon - alle opnames werden stilgelegd. Nu blijkt dat VoetbalTV eerder deze week faillissement heeft aangevraagd. Door corona en de voortdurende botsingen met AP was het volgens Voetbal TV al langer lastig om inkomsten te generen.

Kwetsbaar

In 2018 plaatste VoetbalTV tientallen camera's bij amateurclubs door heel Nederland. Liefhebbers van amateurvoetbal konden elk weekend online zo'n 700 wedstrijden volgen. Sinds de aanvang was er al discussie over de privacy van de spelers. De clubs moesten akkoord gaan met het filmen, maar er werd geen toestemming gevraagd aan de spelers.

Reden tot actie, vond de privacywaakhond. VoetbalTV voldeed volgens AP niet aan de privacywetgeving. Vooral omdat spelers vanaf 13 jaar al gefilmd konden worden en de beelden vervolgens online stonden. Juist deze groep is kwetsbaar als het om privacy gaat, vindt de toezichthouder. Daarbij geeft het commerciële belang van VoetbalTV problemen. Het is volgens AP niet gerechtvaardigd om privacygevoelige beelden te maken om daar geld mee te verdienen.

'Snurkend keffertje'

Dit oordeel werd november vorig jaar al door de AP geveld. Sindsdien wachtte VoetbalTV op een definitief besluit: mochten ze door of niet? De streamingsdienst beschuldigde AP ervan geen haast achter de procedure te zetten, waardoor het zelf in grote onzekerheid verkeerde. De aankondiging van nieuwe sponsoren zou daarom zijn uitgesteld. In juni startte VoetbalTV daarom een rechtszaak tegen het "besluitloze AP" om snel tot een beslissing te komen.

In een column noemde KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee de waakhond een "snurkend keffertje waar het amateurvoetbal de dupe van dreigt te worden". Ook claimde hij dat als er 1 september geen duidelijkheid was voor VoetbalTV, de stekker eruit zou worden getrokken. In juli bereikte het gesteggel de Tweede Kamer. Daar werd een motie aangenomen dat VoetbalTV en AP samen aan tafel moesten. Vervolgens hakte de privacywaakhond de knoop door en legde de officiële maatregel op dat er moest worden gestopt met filmen.

VoetbalTV heeft in een reactie laten weten ondanks het faillissement wel door te gaan met de rechtszaak.