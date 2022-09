Waterpoloërs buigen op EK pas na strafworpen voor olympisch kampioen

De Nederlandse waterpoloërs hebben op de EK in Kroatië verloren van olympisch kampioen Servië. Oranje boog pas na strafworpen (11-12) en speelt 8 september zijn laatste wedstijd van het toernooi tegen Israël in strijd om de elfde plaats.

Servië won de afgelopen tien jaar vier EK's, een WK en veroverde olympisch goud in 2016 en 2021. Bondscoach Dejan Savic heeft zijn selectie flink verjongd en slechts drie van zijn huidige spelers werden vorig jaar olympisch kampioen in Tokio. Servië, dat verrast werd door Frankrijk in de tussenronde, leek niet bijzonder gemotiveerd.

Goede reddingen

Oranje maakte na rust een constante achterstand van drie treffers goed. Vooral keeper Eelco Wagenaar viel op. Naast goede reddingen in het begin van de wedstijd, wist hij Nederland ook in de laatste seconden van de reguliere tijd in de wedstrijd te houden.

Een stunt bleef net uit voor de ploeg van coach Henricus van der Meer, omdat Jesse Koopman en Lucas Gielen misten in de strafworpenserie.