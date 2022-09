Bestuurder Oud Gastel verdacht van roekeloos rijden

De 27-jarige man uit Roosendaal die sinds afgelopen vrijdag vastzit in verband met het fatale ongeluk in Oud Gastel, wordt verdacht van het veroorzaken van dat ongeluk en van roekeloos rijgedrag. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man blijft nog twee weken langer vastzitten.

Bij het ongeluk van afgelopen vrijdagavond kwamen twee vrouwen van 39 en 42 en twee kinderen van 10 en 8 om het leven. Een meisje van 9, de dochter van een van de overleden vrouwen, raakte gewond. Zij is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen en weer thuis.

Volgens het OM heeft de automobilist, die met twee anderen in zijn gehuurde Mercedes zat, roekeloos gereden en is hij daardoor schuldig aan het ongeluk. "Zijn rijstijl heeft geleid tot dit ernstige feit. Een feit waarbij vier mensen om het leven zijn gekomen." De politie zei afgelopen weekend al dat de man te hard had gereden.

'Keihard door gemeente rijden'

Het ongeluk vond plaats op een kruising op een industrieterrein in Oud Gastel. De verdachte botste hier met zeer hoge snelheid op de Toyota met vijf inzittenden. Volgens getuigen werkten de verkeerslichten op het kruispunt niet op het moment van de botsing; deze zouden hebben geknipperd.

Nog voordat bekend was dat de verdachte te hard had gereden, zei burgemeester Bernd Roks tegen Omroep Brabant dat het steeds vaker voorkomt dat jonge mannen met gehuurde auto's "keihard door de gemeente rijden". Hij liet weten hier verontwaardigd over te zijn. "Onze gemeente moet juist een veilige plek zijn voor onze inwoners en onze kinderen in het bijzonder."

De slachtoffers komen allemaal uit Bosschenhoofd, een dorp in de buurt van Oud Gastel. De kinderen zaten volgens Omroep Brabant op basisschool 't Bossche Hart in het dorp. Leraren van de school kwamen zaterdag samen om het nieuws te verwerken.