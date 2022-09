OM eist 12 jaar cel en tbs tegen vrachtwagenchauffeur die motoragent doodreed

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 12 jaar en tbs met dwangverpleging tegen de vrachtwagenchauffeur die motoragent Arno de Korte doodreed. Daarnaast wil het OM ook een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van tien jaar en daarna een beroepsverbod van vijf jaar.

Vorig jaar juli reed chauffeur Willem M. de 47-jarige motoragent dood in Rotterdam nadat M. een stopteken had genegeerd. De agent kwam onder de wagen terecht en werd honderden meters meegesleurd. Daarna reed de chauffeur, die uit Melissant komt, door.

Volgens het OM heeft M. de motoragent bewust en opzettelijk aangereden. De verdachte zei gisteren tijdens de zitting dat hij zich weinig van de aanrijding kon herinneren, maar nog wel wist dat hij niet meer kon remmen. Het OM stelt dat dit niet klopt. Getuigen zeiden dat de chauffeur gas gaf en de agent vervolgens aanreed.

Van voorbedachten rade is volgens de officier van justitie geen sprake. De verdachte heeft een groot wantrouwen richting de politie en overheid, maar er was geen sprake van een vooropgezet plan. Het OM vraagt de rechter om hem vrij te spreken van moord.

Voor observatie verbleef M. wekenlang in het Pieter Baan Centrum. Deskundigen zeggen dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij zou een langdurige behandeling nodig hebben om herhaling te voorkomen. Dit advies neemt het OM over.

'Aanslag op politie'

Op de tweede dag van de rechtszaak kwamen familieleden en een collega vandaag aan het woord in de rechtszaal. De familie sprak van een "aanslag op de politie" en noemde het moord. Ook vertelde een collega hoe ze die dag De Korte op de weg vond.

De verdachte heeft twee keer eerder een ongeluk veroorzaakt met zijn truck. In 2015 reed hij ook een motoragent aan, die als gevolg daarvan een arm verloor. Dat er opzet in het spel zou zijn was volgens de rechter toen niet te bewijzen. In 2020 reed hij in Rockanje een oudere vrouw dood. Politieonderzoek wees toen uit dat hij dat niet had kunnen voorkomen.