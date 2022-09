Kortbeek volgt Roskam op als technisch directeur Atletiekunie

"Die topsportmentaliteit, samen met mijn ervaring in management en coaching in sport, zorgen ervoor dat ik een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verdere invulling van de sterke basis die de Nederlandse atletiek nu heeft."

De 39-jarige Kortbeek is nu nog werkzaam als operationeel directeur bij de Talent Academy Group. Hij was ook technisch directeur van de Bob en Slee Bond Nederland (BSBN).

Vincent Kortbeek is aangesteld als technisch directeur van de Atletiekunie. Hij volgt per 1 november Ad Roskam op.

Pieke de Zwart, algemeen directeur bij de Atletiekunie, is blij met de aanstelling van Kortbeek. "Met de komst van Vincent willen we opvolging geven aan het succesniveau van topatletiek. Vincent is een scherpe analyticus en heeft sterke managementkwaliteiten. Met zijn enthousiasme en achtergrond in de atletiek, alsmede ervaring in topsport én expertise in coaching en persoonlijke ontwikkeling, is hij in staat een sterk collectief te bouwen."

Grote successen

De Nederlandse atletiek heeft de laatste jaren onder leiding van Roskam (64) veel successen behaald op grote internationale titeltoernooien. Op de laatste Olympische Spelen in Tokio behaalde de Nederlandse atletiekploeg acht medailles, waaronder twee gouden voor Sifan Hassan.

Roskam liet in juni weten na de zomer te vertrekken. Hij stapte in 2014 over van sportkoepel NOC*NSF. Roskam legt op 1 januari 2023 zijn functie officieel neer. De komende tijd gaat hij Kortbeek inwerken.