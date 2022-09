Unieke geluidsopnames gedigitaliseerd: zo spraken Friezen een eeuw geleden

Unieke opnames van hoe er honderd jaar geleden Fries werd gesproken zijn nu ook online te beluisteren. Het Fries Film en Audio Archief (FFAA) heeft een aantal geluidsopnames uit 1927 laten digitaliseren.

Het gaat om de oudste opnames van de drie Friese talen: het Westerlauwers Fries, het Noordfries en het Saterfries. Die staan op 75 schellakplaten, ook wel 78-toerenplaten genoemd. De platen hebben bijna een eeuw in de opslag gelegen, onder meer bij de bibliotheek in Leeuwarden.

"Het is uniek materiaal", zegt taalkundig onderzoeker Eric Hoekstra van de Fryske Akademy tegen Omrop Fryslân. "Het geeft een mooi beeld van de tijd. En je hoort hoe de uitspraak van geluiden is veranderd. Net alsof je het Polygoonjournaal hoort, maar dan in het Fries." Het 'deftige' dat een Nederlands Polygoonjournaal over zich heeft, heeft het oude Fries volgens Hoekstra niet. "In het Fries is er nooit een verschil geweest tussen 'hoog' en 'laag' Fries."